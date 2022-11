Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Autofahrer bei Unfall leicht verletzt (20.11.2022)

Furtwangen (ots)

Am Sonntag gegen 20 Uhr hat ein Autofahrer auf der Kreisstraße 5732 zwischen Linach und Furtwangen einen Unfall verursacht. Ein 69- jähriger Mercedesfahrer fuhr in Richtung Furtwangen. Mit seinem sommerbereiften Mercedes rutschte er auf schneeglatter Fahrbahn talwärts in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Suzuki Swift einer 23-Jährigen zusammen. Der Suzuki rutschte nach dem Zusammenstoß mehrere Meter zurück talwärts, der Mercedes prallte noch gegen einen Baum an der Straße. Beide Insassen erlitten leichte Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Autos holte ein Abschleppdienst ab. Den Gesamtsachschaden schätzte die Polizei auf rund 25.000 Euro.

