Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wegen Dachziegel: Einbruchversuch entdeckt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, versuchten Einbrecher am Wochenende in der Danziger Straße in einen Supermarkt einzusteigen. Ein Dachziegel, der am Montagmorgen vom Dach des Einkaufsmarktes auf ein Auto fiel, deckte die Tat auf.

Vorsorglich wurde wegen des herabstürzenden Ziegel eine Dachdeckerei mit der Überprüfung der Eindeckung beauftragt. Die Fachleute stellten fest, dass an mehreren Stellen Ziegeln entfernt wurden. Offensichtlich war es das Werk von Einbrechern. Den Dieben war es allerdings nicht gelungen, in den Markt einzudringen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind zwischen Samstag, 22 Uhr, und Montag. 7 Uhr, Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

