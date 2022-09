Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Ausparken Fußgänger übersehen

Kaiserslautern (ots)

Beim rückwärts Ausparken hat am Dienstag der Fahrer eines Transporters einen Fußgänger übersehen. Der 48-jährige Fahrer wollte auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mannheimer Straße rückwärts aus einer Parklücke fahren. Dabei übersah er den 37-jährigen Mann, der, ein Fahrrad schiebend, hinter dem Transporter ging. Bei der Kollision stürzte der 37-Jährige und wurde leicht verletzt. Sein Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Der Mann wurde im Anschluss in ein Klinikum gebracht. |elz

