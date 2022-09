Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei informiert zum Thema Seniorinnen und Senioren im Straßenverkehr

Landstuhl (ots)

Gemeinsam mit dem Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS) informieren Experten der Polizeiinspektion Landstuhl am Samstag, 17. September auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in Landstuhl rund um das Thema Seniorinnen und Senioren im Straßenverkehr. Zwischen 9 Uhr und 15 Uhr stehen die Beamten der Bevölkerung für Fragen und Beratung zur Verfügung. Sie erläutern den Toten Winkel, geben Hinweise zu Anhalte- und Bremsweg, beraten zu verkehrstypischen Problemen beim Älterwerden und wie man diesen vorbeugen kann. Neben den individuellen Beratungen steht auch eine sogenannte T-Wall an dem Infostand. An ihr kann man seine Reaktionsfähigkeit testen. Die Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl freuen sich auf Ihren Besuch. |elz

