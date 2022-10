Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Vermutlich wegen eines Fehlers beim Fahren striefte ein Auto einen Laster in Ehingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 20.15 Uhr fuhr eine 28-Jährige mit ihrem VW auf der B311 in Richtung Ulm. Sie befand sich auf der Abbiegespur in Richtung B465. Ohne auf den Verkehr zu achten wechselte sie auf den Fahrstreifen der B311 in Richtung Ulm. Dort fuhr ein Laster. Den streifte die Fahrerin des VW. Dadurch drehte es den VW vor den Laster. Der schob das Auto bis zum Stillstand vor sich her. Die Polizei nahm den Unfall auf. Die 28-jährige Unfallverursacherin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte behandelten sie ambulant in einem Krankenhaus. Der 27-jährige Fahrer des Volvo Lkw blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 32.000 Euro.

Hinweis:

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie deshalb jede Art von Ablenkung. Und halten Sie Abstand. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen noch rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden. Außerhalb von Ortschaften empfiehlt sich ein Abstand, der der Hälfte der Tachoanzeige in Metern entspricht (halber Tachoabstand). Bei einem Tempo von 100 km/h sind das 50 Meter Abstand. Sie können sich gut an den Leitpfosten orientieren. Außerorts sind diese etwa alle 50 Meter aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

