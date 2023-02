POL-HF: Zusammenstoß auf Parkplatz - Peugeot und Opel prallen zusammen

Bünde (ots) - (jd) Am Montag (6.2.) bemerkte der 19-jährige Mitarbeiter einer Tankstelle an der Osnabrücker Straße gegen 6.00 Uhr das Fehlen zweier Geldkassetten. Diese befanden sich am Vorabend um 22.00 Uhr noch auf einem Tresor in den Büroräumen der Tankstelle. Bei genauerer Durchsicht stellte der Mitarbeiter fest, dass neben den beiden Geldkassetten, in denen ...

mehr