POL-PB: Schrauben an mehreren Tagen auf Straße verteilt - mehrere Autoreifen platt - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau-Henglarn (ots) - (CK) - Am Dienstagmorgen (29.11., 06.45 Uhr) befuhr ein 36-jähriger Mann aus Lichtenau mit seinem Audi die Ettelner Straße (K20) in Fahrtrichtung Etteln. In der Linkskurve in Höhe der Hausnummer 33 verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Audi gegen einen Baum und wurde herumgeschleudert, bevor er schließlich quer auf der ...

