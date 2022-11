Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall - 36-Jähriger verletzt sich leicht

Lichtenau-Henglarn (ots)

(CK) - Am Dienstagmorgen (29.11., 06.45 Uhr) befuhr ein 36-jähriger Mann aus Lichtenau mit seinem Audi die Ettelner Straße (K20) in Fahrtrichtung Etteln.

In der Linkskurve in Höhe der Hausnummer 33 verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Audi gegen einen Baum und wurde herumgeschleudert, bevor er schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in das St. Vincenz Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden; es entstand Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro.

Während der Dauer der Unfallaufnahme wurde die Ettelner Straße für 1,5 Stunden gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Infolgedessen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

