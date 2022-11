POL-PB: Versuchter Einbruch - verdächtiges Trio flüchtet

Delbrück (ots) - (mb) Von Donnerstag auf Freitag (25.11.2022) letzter Woche ist in einem Mehrparteienhaus an der Straße Brenken Garten in eine Parterre-Wohnung eingebrochen worden. Im Tatzeitraum zwischen 18.30 Uhr und 12.20 Uhr hebelten der oder die Täter ein Fenster auf und kletterten in die Wohnung. Sie suchten nach Wertsachen und durchwühlten Schränke und Schubladen. Aus der Wohnung wurden Bargeld, Silbermünzen ...

