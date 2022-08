Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unbekannter soll Frau in sexueller Absicht berührt haben - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 08.08.2022, gegen 22:30 Uhr, soll ein Unbekannter eine 39 Jahre alte Frau in Weil am Rhein-Haltingen in sexueller Absicht berührt haben. Der Tatverdächtige soll die Frau in der Lindenstraße von hinten attackiert und unter der Kleidung angefasst haben. Die Frau habe sich mit Tritten und einem Biss in den Arm gewehrt, so dass der Mann von ihr abließ und zu Fuß flüchtete. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 180 bis 185 cm groß, helle Hautfarbe, muskulöse Statur, sprach mit alemannischen Dialekt. Er hatte ein schwarzes T-Shirt und eine hellblaue kurze Jeanshose an sowie einen Ring am Ringfinger. Möglicherweise trug der Tatverdächtige eine Bissverletzung am Arm davon. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich zu melden und um sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen (Kontakt 07761 934-500).

