Polizei Paderborn

POL-PB: Hohoffstraße - Kellereinbrüche und Kennzeichendiebstähle

Paderborn (ots)

(CK) - In den vergangenen Tagen kam es in der Hohoffstraße zu Einbrüchen in vier Kellerräume; weiterhin wurden nicht unweit von diesem Tatort vier Kennzeichen von Autos gestohlen. Die Polizei prüft, ob Tatzusammenhänge bestehen.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich vermutlich in der Zeit zwischen Samstag und Montag (26.-28.11.) Zutritt zum frei zugänglichen Keller des Mehrfamilienhauses. Hier brachen sie teilweise gewaltsam vier Kellerräume auf und durchsuchten diese. In einem Fall wurde ein Ventilator gestohlen.

Unweit dieses Tatortes stahlen Täter in der Nacht zu Montag (28.11.) von vier Fahrzeugen, die an der Hohoffstraße in Höhe der Hausnummer 17 geparkt waren, beide Kennzeichen. Diese lauten PB-DU 479, PB-DB 1938, PB-AA 106 und ES2746A (polnisches Kennzeichen).

Die Polizei sucht zu beiden Sachverhalten Zeugen. Wer kann Angaben machen oder hat verdächtige Personen beobachtet? Wer kann sonst Hinweise geben?

Angaben nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell