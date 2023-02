Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - 84-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Herford (ots)

(jd) Gestern (6.2.) beabsichtigte eine 47-jähige Herforderin um 13.45 Uhr mit ihrem VW aus einer Grundstückseinfahrt an der Kurfürstenstraße zu fahren. Zeitgleich ging eine 84-jährige Herforderin zu Fuß aus Richtung Bahnhof kommend auf dem an der Kurfürstenstraße befindlichen Gehweg. In dem Moment, als die 47-Jährige rückwärts aus der Einfahrt fuhr, erfasste sie mit ihrem Auto die Fußgängerin. Diese schlug dadurch auf der Fahrbahn auf und verletzte sich schwer. Mittels eines Rettungswagens wurde die Herforderin zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die VW-Fahrerin blieb unverletzt. Am VW entstand kein Schaden.

