Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Pkw-Brand in Dettenhäuser Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 16:00 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Weil im Schönbuch mit insgesamt zwei Fahrzeugen und 13 Wehrkräften zu einem Pkw-Brand in die Dettenhäuser Straße in Weil im Schönbuch aus. Ein 61-jähriger Jeep-Lenker wurde während der Fahrt auf eine Rauchentwicklung im Bereich der Motorhaube seines Pkw aufmerksam. In der Folge stellte er das Fahrzeug am Straßenrand ab verließ dieses gemeinsam mit seiner 59-jährigen Beifahrerin. Ein 26-Jähriger und ein 28-Jähriger eilten zur Hilfe, um den zwischenzeitlich brennenden Motorblock mit einem Feuerlöscher zu löschen. Hierbei atmeten sie vermutlich eine geringe Menge an Rauchgasen ein und wurden durch einen Notarzt vor Ort behandelt. Der Jeep war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell