Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugin gesucht

Papenburg (ots)

Am Mittwoch gegen 14:20 Uhr wurde in Papenburg an der Kreuzung Johann-Bunte-Straße/Splitting links durch einen abbiegenden LKW ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Unfall wurde durch eine Zeugin beobachtet. Die Zeugin wird gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

