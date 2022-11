POL-EL: Freren - Diesel gestohlen

Meppen (ots) - Am Freitag kam es auf der Herzog-Arenberg-Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 34 war gegen 7.45 Uhr in ihrem VW auf der Hermann-Löns-Straße unterwegs. Als sie nach rechts in die Herzog-Arenberg-Straße abbog, übersah sie einen 16-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. Rückfragen bitte an: ...

