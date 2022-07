POL-HAM: Bargeld gestohlen: Rentnerin wird von falschen Stadtwerkemitarbeitern betrogen

Hamm - Süden (ots) - Am Donnerstag, 28. Juli 2022, gegen 19 Uhr stießen auf der Werler Straße in Höhe der Einmündung Am Pilsholz zwei Pkw zusammen. Durch den Aufprall wurden alle drei Unfallbeteiligten schwer verletzt. Ein 62-jähriger Pkw-Führer befuhr mit seinem Pkw Ford die Werler Straße stadteinwärts. In Höhe der Einmündung Am Pilsholz kommt er vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalls nach links von seinem ...

