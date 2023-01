Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Eltingen: Brandalarm in der Mollenbachstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg rückte am Dienstag gegen 13:00 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften zu einem Brandalarm in eine Unterkunft für Geflüchtete in der Mollenbachstraße in Leonberg-Eltingen aus. Vermutlich fing eine sich auf dem Herd befindliche Pfanne an zu qualmen, wodurch der Alarm ausgelöst worden war. Die Bewohnerinnen und Bewohner versammelten sich außerhalb des Gebäudes. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude blieb weiterhin bewohnbar.

