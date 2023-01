Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall in der Marbacher Straße fordert 30.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 19.20 Uhr in der Marbacher Straße in Ludwigsburg ereignete. Ein 21 Jahre alter Toyota-Fahrer wollte von der Bottwartalstraße kommend nach rechts in die Marbacher Straße abbiegen und verlor hierbei vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über den PKW. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Verkehrsinsel auf. Der Toyota war hierauf nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine Straßenlaterne, die sich auf der Verkehrsinsel befand, wurde durch den Aufprall derart beschädigt, dass sie demontiert werden musste.

