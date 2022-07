Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbruch in eine Schule

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Voerde (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 17.00 Uhr, bis Donnerstag, 10.30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Schule an der Straße Am Hallenbad ein.

Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang zu Büroräumen. Hier durchsuchten sie diverse Schränke.

Der Hausmeister und die Reinigungskraft hatten den Einbruch am gestrigen Tag festgestellt und die Polizei gerufen. Ob und was die Täter erbeuteten, steht zurzeit nicht fest.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell