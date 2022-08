Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Erneut Pkw-Reifen im Aidlinger Weg zerstochen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag vergangener Woche im Aidlinger Weg in Gärtringen ein Mazda beschädigt und alle vier Reifen zerstochen wurden (Pressemitteilung vom 12.08.2022, 09:45 Uhr), kam es diese Woche an der gleichen Örtlichkeit und im gleichen Zeitraum zu einem ähnlichen Vorfall. Dieses Mal traf es einen geparkten weißen VW Golf, an dem durch eine bislang unbekannte Person drei Reifen zerstochen wurden. Der Sachschaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass zwischen den beiden Vorfällen ein Tatzusammenhang besteht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell