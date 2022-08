Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Leonberg: hochmotorisierte Fahrzeuge auf der Autobahn unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr beobachtete ein Verkehrsteilnehmer, der zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Autobahndreieck Leonberg unterwegs war, wie im Engelbergtunnel zwei Mercedes AMG und ein Audi R 8 in rasanter Fahrweise unterwegs waren. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg fahndete in der Folge nach den beschriebenen Hochleistungsfahrzeugen. Der 27 Jahre alte Fahrer des Audi mit Bochumer Kennzeichen (BO-) wurde auf der Bundesautobahn 8 im Bereich Stuttgart-Möhringen einer Kontrolle unterzogen. Die beiden Mercedes AMG mit britischen Kennzeichen und auffälliger Beklebung, in denen ein 34 Jahre alter und ein 48-jähriger Fahrer saßen, wurden auf BAB 81 bei Böblingen kontrolliert. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht nun Fahrzeuglenkerinnen und -lenker, die aufgrund der rasanten Fahrweise möglicherweise gefährdet wurden und abbremsen oder ausweichen mussten.

