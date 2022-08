POL-LB: Sindelfingen: Pedelec entwendet

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstagabend stürzte ein 16 Jahre alter Jugendlicher vom Dach des Jugendhauses im Herweg in Erdmannhausen. Gegen 21.50 Uhr alarmierte eine Passantin die Polizei und teilte mit, dass sich mehrere Jugendliche am Jugendhaus aufhalten würden und ein Junge vom Dach gefallen sein. Als eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach am ...

mehr