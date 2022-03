Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekanntes Trio beschädigt geparkte Autos: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Donnerstagabend meldete ein Zeuge gegen 22:50 Uhr drei Jugendliche, die durch die Kurt-Schumacher-Straße ziehen und mutwillig geparkte Autos beschädigen sollen. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Randalierern, die bereits in Richtung Stern geflüchtet waren, verlief anschließend erfolglos. Allerdings stellte die eingesetzte Streife des Kasseler Innenstadtreviers drei beschädigte Pkw fest. Während an der rechten Fahrzeugseite eines VW eine Zierleiste beschädigt und der Lack zerkratzt wurde, war an einem Ford und einem VW Golf ein Außenspiegel zerstört worden. Der Gesamtsachschaden summiert sich nach Schätzung der Polizisten auf mehrere Hundert Euro. Der Zeuge beschrieb der Streife drei männliche Jugendliche, wovon einer eine weiße Jacke und der zweite Täter eine dunkle Strickjacke mit roten Streifen an den Ärmeln trug. Der Dritte soll eine "stabile" Statur gehabt und eine schwarze Daunenjacke getragen haben.

Zeugen, die den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100.

