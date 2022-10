Polizei Bochum

POL-BO: Nächtlicher Raub in Herne - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Die Kripo ermittelt wegen eines Raubdeliktes am frühen Samstagmorgen, 15. Oktober, in Herne-Mitte. Es werden Zeugen gesucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 14-jähriger Herner gegen 3.40 Uhr im Bereich der Fußgängerzone (Bahnhofstraße) in Richtung des Herner Bahnhofes unterwegs. In Höhe des Europaplatzes sei er dann von drei Unbekannten angesprochen und nach Zigarettenblättchen gefragt worden. Als der 14-Jährige sagte, dass er keine habe, durchsuchten die drei Personen ihn, griffen in seine Jacken- und Hosentaschen. Einer der Täter schlug den Jungen und entwendete eine Zigarettenpackung aus seiner Jackentasche.

Zwei der Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Täter

- Männlich - "südländisches Erscheinungsbild" - Sprach Deutsch mit Akzent - Etwa 185-190 cm groß, schlank - Circa 20-30 Jahre alt - Bartträger - Schwarze Jacke, schwarze Hose - War zur Tatzeit mit einem Fahrrad (Mountainbike) vor Ort

2. Täter

- Männlich - "Europäisches Erscheinungsbild" - Sprach akzentfreies Deutsch - Etwa 30-35 Jahre alt, schlank - Beige Jacke, Kappenträger

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell