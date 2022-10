POL-BO: Auf Ölspur: Kleinkraftradfahrer (61) stürzt und wird schwer verletzt

Bochum (ots) - Bei einem Alleinunfall in Bochum am späten Samstagabend, 15. Oktober, ist ein 75-jähiger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 75-jährige Bochumer gegen 22 Uhr mit seinem Pedelec auf der Alleestraße in Richtung Essener Straße unterwegs. In Höhe der Alleestraße 26A geriet der 75-Jährige in die Gleise der ...

