POL-BO: Radfahrer (75) bei Alleinunfall in Bochum schwer verletzt

Bochum (ots) - Die Kripo ermittelt nach einem Betrugsdelikt zum Nachteil einer Bochumer Seniorin (92). Es wird um Zeugenhinweise gebeten. Der Vorfall hat sich am Donnerstagnachmittag, 13. Oktober, in Bochum-Hamme zugetragen. Ein bislang unbekannter Mann sprach die 92-Jährige gegen 14.30 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Wegescheid" an. Er sei Mitarbeiter der Wasserwerke und müsse nun die ...

mehr