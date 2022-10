Polizei Bochum

POL-BO: Falscher Wasserwerker: Kripo ermittelt nach Betrugsdelikt

Bochum (ots)

Die Kripo ermittelt nach einem Betrugsdelikt zum Nachteil einer Bochumer Seniorin (92). Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

Der Vorfall hat sich am Donnerstagnachmittag, 13. Oktober, in Bochum-Hamme zugetragen. Ein bislang unbekannter Mann sprach die 92-Jährige gegen 14.30 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Wegescheid" an. Er sei Mitarbeiter der Wasserwerke und müsse nun die Leitungen im Badezimmer prüfen. Die Seniorin begleitete den Mann ins Badezimmer. Als er die Wohnung verlassen hatte, stellte sie fest, dass Schmuck aus ihrem Schlafzimmer entwendet worden war.

So wird der Täter beschrieben: ca. 170 cm groß, dunkles, lichtes, lockiges Haar. Er trug eine schwarze OP-Maske sowie schwarze Handwerkerkleidung und sprach Deutsch mit Akzent.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 um Zeugenhinweise.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell