Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomat- Zeugensuche

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter öffneten zu einer noch unbekannten Tatzeit gewaltsam einen in der Straße "Am Denkmalplatz" befindlichen Zigarettenautomaten. Der oder die Täter entwendeten anschließend Tabakwaren sowie Bargeld. Zusätzlich wurde ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro verursacht. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0284164/2022) entgegen. (jd)

