Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einen Einkaufswagen als Dekoration

Gotha (ots)

In der zurückliegenden Nacht wurde der Polizei ein Diebstahl bekannt. Zwei junge Männer im Alter von 17 und 19 Jahren eigneten sich einen Einkaufswagen eines Lebensmittelgeschäftes aus der Otto-Geithner-Straße widerrechtlich an. Die Männer hatten offenbar geplant diesen als Dekoration für ihre Wohnung zu nutzen und trugen das Gefährt mehrere Etagen durch ein Treppenhaus. In Folge des polizeilichen Einsatzes wurde der Einkaufswagen zum Supermarkt zurückgebracht und ein Verfahren gegen die beiden eingeleitet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell