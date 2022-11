Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Graffiti- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Der Polizei Eisenach wurden heute Morgen mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti gemeldet. Ein oder mehrere Unbekannte besprühten mit schwarzer und weißer Sprühfarbe das "Burschenschaftsdenkmal" in der Straße "An der Göpelskuppe" sowie die Fensterscheiben eines Sekretariats in der Löberstraße. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens ist unter anderem Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Die Tatzeit liegt zwischen gestern, 13.00 Uhr und heute Morgen, 08.20 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 22450860) entgegen. (jd)

