Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfallflucht

Nissan Micra beschädigt

Straelen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 21:00 Uhr, und Mittwoch (5. Oktober 2022), 13:00 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen grauen Nissan Micra beschädigt, der an der Von-Bodelschwingh-Straße auf einem Parkstreifen in Höhe Hausnummer 24 geparkt war. Es entstand ein Schaden am Kotflügel vorne links sowie am linken Außenspiegel. An der Anstoßstelle blieb gelber Lack vom Fahrzeug des Verursachers zurück. Dieser flüchtete jedoch vom Unfallort, ohne sich weiter darum zu kümmern. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell