Hauptzollamt Köln

HZA-K: Rekordbilanz des Kölner Zolls im November - mehr als 600 Kilo Drogen für knapp 1,6 Mio. Euro gefunden - Kokain in Eiweißpulver, Crystal Meth in Kinderbuntstiften, Ecstasy in Weihnachtsbaumkugeln

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Am Flughafen Köln/Bonn hat der Kölner Zoll allein im November mehr als 520 Kilogramm Khat (Amphetaminhaltige afrikanische Kaudroge), rund 50 Kilogramm Marihuana, fast 17 Kilogramm Haschisch, mehr als 5,5 Kilogramm Kokain, fast 5,5 Kilogramm Ketamin, über 2,5 Kilogramm Crystal Meth, fast 3,5 Kilogramm Amphetamin, mehr als 200 Gramm Heroin und über 1.100 Ecstasypillen in Paketen aus dem Verkehr gezogen.

"Mehr als 600 Kilogramm Drogen mit einem Straßenverkaufswert von knapp 1,6 Millionen Euro in nur einem Monat, ist für uns ein neuer Rekord. Jede Nacht finden wir Drogen in Paketsendungen am Flughafen, aber allein im November waren es fast 100 Aufgriffe", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Alle Drogensendungen wurden vom Zoll im Zuge der Bekämpfung des internationalen Rauschgiftschmuggels auf ihrem Weg über den Köln/Bonner Flughafen kontrolliert. Nähere Angaben zu Routen können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

"Als Zöllner glaubt man irgendwann man hat alles bereits gesehen, aber Heroin in Motorradkupplungen versteckt, Kokain als Einlage in Eiweißpulver, Crystal Meth als Kinderbuntstifte getarnt, Ecstasy in Weihnachtsbaumkugeln, Marihuana in Tisch-platten verbaut, Ketamin zwischen Kaffeebohnen oder Haschischblöcke in Seifenverpackungen überraschen einen dann doch noch", so Ahland weiter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell