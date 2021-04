Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Unverzollt und unversteuert wurde teuer

Heilbronn (ots)

Da ein 42-jähriger Mann für drei von ihm beförderte Autos keine Verzollung nachweisen konnte, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhehlerei eingeleitet - außerdem musste er fast 6.000 Euro Einfuhrabgaben nachzahlen.

In den Morgenstunden des 1. Aprils kontrollierten Zöllner auf der A 6 bei Bad Rappenau einen in Polen zugelassenen Kleintransporter mit Pkw-Anhänger. Darauf befanden sich drei Autos, zwei davon offensichtlich verunfallt und vermeintlich ohne Zulassungsschilder. Nach Transportunterlagen befragt, legte der Mann, der aus Frankreich kommend die Fahrzeuge nach Polen an drei verschiedene Käufer transportieren sollte, in Frankreich erstellte Frachtbriefe vor. Nachdem die Zöllner im Fahrgastraum des einen Fahrzeugs schweizerische Zulassungsschilder entdeckten und sich bezüglich der beiden anderen Fahrzeuge durch Scheckhefteintragungen Anhaltspunkte für eine Zulassung und Nutzung der Automobile in der Schweiz ergaben, bestand der Verdacht, dass die Fahrzeuge entgegen geltender Verpflichtungen in das Zollgebiet der EU eingeführt und damit der zollamtlichen Überwachung entzogen wurden.

Als Nichtunionswaren hätten die Fahrzeuge entweder in Frankreich verzollt werden müssen oder als Nichtunionswaren abgabenfrei nur im Rahmen eines sogenannten Überwachungsverfahrens aus Frankreich durch das deutsche Steuergebiet nach Polen transportiert werden dürfen. Die im weiteren Fortgang der Kontrolle durch den Chef des Fahrers übermittelten Zahlungsnachweise für zwei der Unfallfahrzeuge bestätigten den Verdacht der Zöllner. Laut Rechnungsstellung wurden die Autos aus der Schweiz an Käufer in Polen veräußert.

Nach Entrichtung der Einfuhrabgaben (Zoll und Einfuhrumsatzsteuer) von über 5.960 Euro konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

