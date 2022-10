Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

Polizei hat Temposünder im Blick

Kreis Kleve (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit zählt nach wie vor auch im Kreis Kleve zu den Hauptunfallursachen und führt immer wieder, auch bei nur zufällig in den Unfall verwickelten Personen, zu schweren Unfallfolgen. Je höher die gefahrene Geschwindigkeit, desto erheblicher die Verletzungen im Fall einer Kollision. In der Woche vom 03.10.2022 bis 09.10.2022 stellte die Polizei im Kreis Kleve bei Schwerpunktkontrollen 532 Geschwindigkeitsverstöße fest.

Ein Hauptaugenmerk lag in der letzten Woche auch auf der Kontrolle des Schwerlastverkehrs. Hier stellten die Beamtinnen und Beamten 19 Verstöße fest. Am Freitag (7. Oktober 2022) gegen 23:30 Uhr wurde ein 32-jähriger Mann in der Klever Fußgängerzone angehalten, der unter dem Einfluss von Alkohol mit einem E-Scooter unterwegs war, dessen Eigentumsverhältnisse vor Ort nicht eindeutig geklärt werden konnten. Aus diesem Grunde wurde dem 32-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter sichergestellt.

Ein ähnlicher Fall trug sich am Samstag (8. Oktober 2022) um 20:50 Uhr an der Sackstraße in Kleve zu. Hier war ein 39-jähriger Mann ebenfalls betrunken mit dem E-Scooter gefahren, so dass eine Blutprobe entnommen werden musste. Sein E-Scooter hatte kein Versicherungskennzeichen, das allerdings zwingend erforderlich ist. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Für Fahrten mit dem E-Scooter gelten dieselben Promillegrenzwerte wie beim Auto- oder Motorradfahren! Die Promillegrenze liegt bei 0,5, allerdings drohen schon ab einem Wert von 0,3 Promille Sanktionen, sofern der Fahrer oder die Fahrerin den Verkehr gefährdet oder eine auffällige Fahrweise an den Tag legt.

In acht Fällen wurden insgesamt Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, elf Mal legten die Einsatzkräfte Anzeigen wegen des Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss vor und ordneten Blutproben an.

Im gesamten Kreisgebiet finden weiterhin Schwerpunktkontrollen statt. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell