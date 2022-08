POL-PDPS: Flächenbrand bei Niederschlettenbach

Pirmasens (ots) - Am Freitagmorgen, den 12.08.2022 wurde der Polizei Pirmasens insgesamt drei PKW Aufbrüche gemeldet. Hierbei wurde im Berliner Ring, in der Rudolf-Meißner-Straße, sowie in der Kronenstraße in Pirmasens jeweils an einem geparkten PKW die Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend Gegenstände aus den PKW entwendet. Der Tatzeitraum beträgt hierbei die Nacht vom 11.08.2022 auf den 12.08.2022. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 1800 Euro. Die Polizei ...

mehr