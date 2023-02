Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: BMW prallt gegen Ampelmast - Polizei sucht weitere Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Montag (6.2.) fuhr ein 18-jähriger Herforder mit seinem BMW auf der rechten Fahrspur der Bergertorstraße in Richtung Berliner Straße. An der dortigen Kreuzung zur Berliner Straße beabsichtigte er, nach links in Richtung der Straße Auf der Freiheit abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein silberner Lieferwagen mit roter Aufschrift und einer auf dem Dach befestigten Leiter in gleicher Richtung auf dem linken Fahrstreifen. Laut Aussage des 18-Jährigen zog der bisher unbekannte Fahrer des Lieferwagens beim Abbiegevorgang nach rechts, sodass der Audi ausweichen musste. Dabei kollidierte der Audi mit dem Mast einer Fußgängerampel am rechten Fahrbahnrand. Zeugen gaben gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten jedoch an, dass der 18-Jährige zuvor durch eine riskante Fahrweise aufgefallen sei und von einem entsprechend rasanten Fahrstreifenwechsel auch der bisher unbekannte Fahrer des Lieferwagens betroffen war. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet zur Klärung des genauen Unfallhergangs den bisher unbekannten Fahrer des Lieferwagens oder weitere Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

