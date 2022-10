FW Reichenau: Gasgeruch gemeldet, Reichenau-Waldsiedlung, 17.10.2022

Reichenau (ots) - Nach dem Starkregenereignis am letzten Wochenende kam es auf der Gemarkung Reichenau in etlichen Kellern zu Wassereinbrüchen und deshalb zu 20 Feuerwehreinsätzen (wir berichteten). Am Dienstagabend, 30.08.2022, entdeckte nun ein Hausbewohner in Reichenau-Mittelzell nach der Rückkehr aus dem Urlaub ebenfalls Wasser im Keller und rief die Feuerwehr ...

mehr