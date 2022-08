Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Feuerwehreinsatz wegen Wasser im Keller, Reichenau-Mittelzell, 30.08.2022

Reichenau (ots)

Nach dem Starkregenereignis am letzten Wochenende kam es auf der Gemarkung Reichenau in etlichen Kellern zu Wassereinbrüchen und deshalb zu 20 Feuerwehreinsätzen (wir berichteten). Am Dienstagabend, 30.08.2022, entdeckte nun ein Hausbewohner in Reichenau-Mittelzell nach der Rückkehr aus dem Urlaub ebenfalls Wasser im Keller und rief die Feuerwehr zu Hilfe.

Die integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiw. Feuerwehr Reichenau um 17:50 Uhr zum Technischen Hilfeleistungs-Einsatz. Die Feuerwehr legte mit Tauchpumpe und Wassersauger den Keller wieder trocken.

Unter Leitung von Gruppenführer Danny Blum waren 24 Feuerwehreinsatzkräfte mit dem Löschfahrzeug LF 10 und Mannschaftstransportwagen im Einsatz und in Bereitschaft im Gerätehaus.

Einsatzende war um 19:20 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell