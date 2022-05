LPI-GTH: Verkehrsdelikte

Eisenach (ots) - Gestern, gegen 11.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Am Gebräun". Der Fahrer eines Kraftomnibusses hielt mit dem Fahrzeug an einer Bushaltestelle. Ein 30-jähriger Fahrer eines Renault Kleintransporters wollte an dem Bus vorbeifahren und kollidierte dabei mit dem Dachaufsatz seines Fahrzeuges mit dem Außenspiegel des Linienbusses. Es entstand unfallbedingter Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: ...

