FW-Stolberg: Schwer verletzter Radfahrer

Stolberg (ots)

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer am Freitagmorgen bei einem Zusammenprall mit einem Zug an einem beschrankten Bahnübergang auf der Steinbachstraße.

Die Leitstelle der StädteRegion Aachen alarmierte die Feuerwehr der Kupferstadt Stolberg um 6:19 Uhr mit dem Stichwort "Bahnunfall - Person unter Zug" in den Ortsteil Atsch. Sofort wurden der Rüstzug der Feuerwache, die Löschgruppen Atsch, Donnerberg und Mitte, der Führungsdienst, zwei Rettungswagen und der Notarzt alarmiert.

Die ersten Einsatzkräfte fanden den verletzten Fahrradfahrer neben dem Zug im Gleisbett vor. Nach rettungsdienstlicher und notärztlicher Behandlung wurde er in Begleitung der Notärztin in ein Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr sicherte den Zug, betreute den Lokführer und unterstütze den Rettungsdienst. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet und die Unfallstelle wurde der Polizei übergeben.

Bereits am frühen Morgen gegen 1:24 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in die Altstadt alarmiert. Bewohner der Klatterstraße meldeten starken Feuerschein und Flammen aus einem Haus am Steinweg. Nach intensiver Erkundung der Umgebung wurde auf einer Dachterrasse eine Tonne mit brennendem Papier vorgefunden. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

