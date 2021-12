Feuerwehr Stolberg

FW-Stolberg: Zimmerbrand - eine verletzte Hausbewohnerin

Stolberg (ots)

Zu einem Zimmerbrand wurde die Feuerwehr am Montagabend um 19.26 Uhr in die Stolberger Innenstadt alarmiert. Hierbei wurde eine Bewohnerin leicht verletzt.

In einem Mehrfamilienhaus war es zu einem Brand in einer Küche gekommen. Von der Bewohnerin wurde bereits ein erster Löschversuch mit einem Feuerlöscher unternommen.

Die Einsatzkräfte gingen mit einem Strahlrohr in das Haus vor und konnten die Flammen in der Küche schnell löschen. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst behandelt und vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.

Nachdem die Wohnung mit einem Hochdrucklüfter entraucht war, konnte der Einsatz nach einer knappen Stunde beendet werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuerwache und die Löschgruppen Atsch, Büsbach und Münsterbusch.

Original-Content von: Feuerwehr Stolberg, übermittelt durch news aktuell