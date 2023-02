Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Rohbau ein - Türen und Werkzeuge entwendet

Herford (ots)

(jd) Mitarbeiter einer Baufirma bemerkten am Mittwoch (8.2.), dass die Tür zu einem Rohbau an der Vlothoer Straße offen stand. Als die Männer genauer nachsahen, stellten sie fest, dass diverse Materialen fehlten. Unter anderem wurden elf Holztüren samt Griffen und Zargen sowie ein Geschirrspüler und ein Herd entwendet. Diese Gegenstände haben einen Wert von über 4000 Euro. Zudem fehlen augenscheinlich diverse Werkzeuge von verschiedenen Handwerksfirmen, die aktuell in und an dem Rohbau arbeiten. Eine genaue Aufstellung der Werkzeuge ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach ersten Ermittlungen sind der oder die unbekannten Täter durch eine Außentür, die zum Keller führt, in das Haus eingedrungen. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Freitag, 16.00 Uhr und Mittwoch, 14.00 Uhr im Bereich der Vlothoer Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

