Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (835) 13-Jährige aus Zirndorf vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Zirndorf (ots)

Seit Mittwochabend (06.07.2022) wird die 13-jährige Dzsamila C. aus Zirndorf (Lkr. Fürth) vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die 13-jährige Dzsamila C. verließ am Mittwoch gegen 20:00 Uhr die elterliche Wohnung in Zirndorf und kehrte seitdem nicht mehr nach Hause zurück. Es ist nicht bekannt, wohin die Vermisste gehen wollte.

Dzsamila hat unter anderem Bezugspunkt nach Nürnberg (Bereich Plärrer / Stadtteil Schweinau).

Beschreibung:

Ca. 1,56 cm groß, schlank, lange schwarze Haare, südländisches Aussehen. Die Vermisste trägt eine schwarze Hose (Lack-/Lederoptik) und vermutlich ein weißes Oberteil sowie weiße Turnschuhe der Marke "Nike".

Ein Bild der Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/032843/index.html

Die Polizei bittet Personen, welche Hinweise zu dem Aufenthaltsort der Vermissten geben können oder Dzsamila C. antreffen, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 oder dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Lisa Hierl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell