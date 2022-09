Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vom versuchten Diebstahl zum Fahren ohne

A9 Landesgrenze Bayern (ots)

Gestern Abend gegen 20:00 Uhr kam es in der Raststätte Frankenwald an der A9 zu einem versuchten Diebstahl, der Täter wurde jedoch erwischt und entfernte sich ohne Beutegut mit weiteren Personen in einem Mazda 6 Richtung Hermsdorfer Kreuz. Die Autobahnpolizei begab sich daraufhin auf die Suche nach dem polnischen Fahrzeug. Am Kreuz Triptis wurde der Mazda ausfindig gemacht und überprüft. Der 19-jährige Ladendieb aus Polen wurde als Beifahrer mit 3,12 Promille Atemalkohol festgestellt und eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls gefertigt. Sein 20-jähriger polnischer Fahrer war für die Beamten mindestens genauso interessant. Da er zum einen keinen Führerschein hatte und zum anderen unter dem Einfluss von Cannabis fuhr. Damit war die Fahrt vor Ort beendet und eine zweite Anzeige wurde gefertigt.

