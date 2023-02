Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - 16-Jähriger leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Ein 72-jähriger Herforder fuhr gestern (8.2.), um 17.45 Uhr mit seinem Fiat auf der Oststraße in Richtung Enger Straße und beabsichtigte, nach links in eine Grundstückseinfahrt zu fahren. Zeitgleich fuhr ein 16-jähriger Engeraner mit seiner Yamaha ebenfalls auf der Oststraße in Richtung Im Papendiek. Er befand sich etwa auf Höhe der Grundstückseinfahrt als der 72-Jährige in selbige abbog. Der vorfahrtsberechtigte 16-Jährige versuchte noch, eine Gefahrenbremsung einzuleiten, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern und prallte in die Seite des Fiats. In Folge des Aufpralls schleuderten der Yamaha-Fahrer und seine 15-jährige Sozia, die aus Herford stammt, auf die Fahrbahn. Dabei verletzte sich der Engeraner leicht. Beide Jugendlichen wurden in Begleitung ihrer inzwischen verständigten Erziehungsberechtigten mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro.

Kreispolizeibehörde Herford