POL-PDPS: B 10/Baum fällt auf PKW/Glück im Unglück

Pirmasens (ots) - Zwischen dem Dienstag und Donnerstag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Imbiss-Parkplatz in der Dankelsbachstraße geparkten BMW. Der Schaden am Frontbereich wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps ...

