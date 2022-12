POL-PDPS: Unfallflucht eines gelben Lieferwagens in der Hauptstraße

Pirmasens (ots) - Am Dienstag, zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, wurde einem 84-jährigen Mann aus dem Landkreis der Geldbeutel während eines Einkaufs in einem Baumarkt in der Zweibrücker Straße gestohlen. Beim Aussuchen der Ware hatte er seinen im Einkaufswagen liegenden Geldbeutel nicht immer im Blick. Später wurde der Geldbeutel an der Baumarktkasse abgegeben. Die Papiere waren noch alle vorhanden, lediglich das ...

mehr