BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gesuchten am Bahnhof Gronau

Kleve - Gronau (ots)

Am 20.11.22 überprüfte die Bundespolizei Reisende am Bahnhof Gronau. Beim Abgleich der Daten eines 44 - jährigen Franzosen mit den polizeilichen Datenbeständen wurde bekannt, dass der Mann mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hatte Haftbefehl erlassen, weil er noch 30 Euro Restgeldstrafe zu zahlen, beziehungsweise eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen zu verbüßen hatte. Zuvor hatte das Amtsgericht Leipzig den Mann wegen Diebstahl zu 20 Tagessätzen je zwei Euro verurteilt. Außerdem sind in diesem Verfahren noch Kosten in Höhe von 1401,25 Euro offen. Der zweite Haftbefehl stammt von der Staatsanwaltschaft Würzburg da er auf einen Strafbefehl des Amtsgerichtes Würzburg nicht reagierte. Dieses hatte den Franzosen wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe von 150 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen verurteilt. Auch in diesem Verfahren gibt es noch zu zahlende Kosten in Höhe von 77,50. Da der Mann die Geldstrafen nicht zahlen konnte brachte ihn die Bundespolizei nach seiner Verhaftung in die Justizvollzugsanstalt.

