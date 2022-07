Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht, grauer VW Golf beschädigt

Greven (ots)

An der Saerbecker Straße - auf Höhe des Fahrradgeschäfts Homann - ist am Dienstag (12.07.22) in der Zeit zwischen kurz vor 18.00 Uhr und 20.20 Uhr ein grauer VW Golf beschädigt worden. Das Fahrzeug wurde am linken Außenspiegel beschädigt. Dabei wurde der Spiegel komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 500 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeuge, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben. Hinweise nimmt die Wache in Greven entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

