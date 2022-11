Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stoppt mit Haftbefehlen Gesuchten

Kleve - Straelen (ots)

Am Sonntag dem 20.11.2022 überprüfte die Bundespolizei auf der Venloer Straße in Straelen ein in Rumänien zugelassenes Fahrzeug. Bei der Überprüfung der Personalien des 46-jährigen Beifahrers in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass dieser mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Regensburg hatte den Rumänen zur Festnahme auf Grund eines Untersuchungshaftbefehls des Amtsgerichts Regensburg wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ausgeschrieben. Weil er der Hauptverhandlung in einem weiteren Strafverfahren wegen Diebstahl beim Amtsgericht Wunsiedel fernblieb, erließ dieses ebenfalls einen Haftbefehl. Der Gesuchte wurde verhaftet und am 21.11.2022 der Wachtmeisterei des Amtsgerichtes Krefeld zur Verkündung der Haftbefehle durch den diensthabenden Richter übergeben.

